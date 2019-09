Ekstra penger til Haraldstu

Nyheter

I august søkte Lensvik IL kommunen om støtte for å tilpasse skihytta Haraldstu til kommunale behov og krav, og sørge for enkel tilgang til kommunale brukere. Et av kravene var blant annet at det skal etableres et større avløpsrensenett med felles hyttenaboer. Dette fører til større kostnader for prosjektet, står det i sakspapirene til Agdenes kommune.

Tilrettelagt

Skihytta er også tilpasset rullestolbrukere med tilpassede dører. I tillegg blir det bygd toalett for rullestolbrukere. Det er tidligere bevilget 300.000 kroner til oppgradering av parkeringsplass og 200.000 kroner til påbygg og oppgradering av Haraldstu.

Kommunen innvilger søknaden med bakgrunn i idrettslaget legger til rette for at kommunen kan benytte anlegget som et supplement i undervisning og omsorg. Kommunen peker også på at anlegget blir et attraktivt skianlegg for alle innbyggerne vinter og sommer.