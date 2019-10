Rørene flyter opp: – Det har kommet noen skjær i sjøen, men vi er i rute

Nyheter

Før helga sa Dario Leko i Orkdal kommune at arbeidet med senkingen av sjøledningen, som skal forsyne det nye Folkehelsesenteret på Orkanger med oppvarmet vann, er forsinket. Daglig leder i Norsk Havservice AS, Eirik Lundemo, erkjenner at de har støtt på utfordringer, men avviser at det skal føre til forsinkelser i henhold til tidsplan.