Nå kan du ha førerkortet på mobilen

Nyheter

– Nå kan du laste ned førerkortet sitt digitalt. Det digitale førerkortet vil være et fullverdig førerkort for nasjonal bruk, noe som betyr at det vil være tilstrekkelig å ha det liggende på mobilen – som de fleste uansett alltid har med seg. Dette vil gjøre hverdagen enklere for bilistene, samtidig som myndighetene får mer oppdatert informasjon enn det fysiske førerkortet gir i dag.

Dette sier samferdselsminister Jon Georg Dale i forbindelse med at Statens vegvesen i dag lanserer digitalt førerkort, som et av de første landene i Europa.

Mer effektivt

Statens vegvesen har de siste årene utviklet flere digitale løsninger, som gir økt fleksibilitet og tilgjengelighet for brukerne, samtidig som Statens vegvesen kan utøve de viktigste oppgavene på en mer effektiv måte. Nå er altså førerkortet blitt digitalt.

Det digitale førerkortet er likevel et frivillig, gratis supplement til dagens fysiske førerkort. Det vil fremdeles bli utstedt fysisk førerkort, både til de som får førerkort for første gang, og ved fornying. Det vil selvsagt fortsatt være tilstrekkelig å ha med seg det fysiske førerkortet. Og ved kjøring i utlandet må det fysiske førerkortet tas med.

- Populær tjeneste

Å få digitalt førerkort, er enkelt og kan gjøres fra hvor som helst. Digitalt førerkort kan fra i dag enkelt lastes ned via Google Play og App Store. Etter nedlasting, innlogging og aktivering er det bare å åpne mobilen og vise førerkortet.

– Digitalt førerkort vil være tilgjengelig for de fleste som har førerkort. Jeg håper dette vil bli en populær tjeneste blant de rundt 2,2 millioner nordmenn som nå kan få digitalt førerkort. Mobilen har de fleste med seg, mens det fysiske førerkortet kan det noen ganger være lett å glemme, sier samferdselsministeren.

Fordel for politiet

En annen fordel med digitalt førerkort, er at det er enklere å lese hvilke førerrettigheter du har. De små kodene bak på plastkortet er i den digitale versjonen forklart med tekst.

For politiet og Statens vegvesen som kontrollerer bilister ute på veiene er fordelen at det digitale førerkortet alltid er oppdatert. Kontrollørene har tilgang til registrene og kan kontrollere ektheten.