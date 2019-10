Synger for full kirke

Nyheter

32 år gamle Syrstad har alltid vært glad i musikk, men det var først etter at han den 13. desember 2017 la ut en video på Youtube at det tok av.

I videoen framfører han, med sin dype barytonrøst, julesangen over alle julesanger; O helga natt.

- Ballet på seg

- Etter at jeg la ut videoen, ballet det på seg, forteller Syrstad.

Det tok nemlig bare ti dager etter at videoen var lagt ut, før han holdt sin første konsert. Det skjedde i vakre Innset kirke, med ingen ringere enn Trondheimsolistene som akkompagnatører.

Sanglæreren hans var så begeistret at han mente Syrstad skulle gå på den renommerte folkehøyskolen Toneheim.

- Jeg begynte sent, men har utviklet meg veldig mye de siste par årene.

Faren utsmykket kirka

Torsdag kveld er han på plass i Meldal kirke, og da har han med seg Are Hembre og den unge, talentfulle sambygdingen sin, Sigrid Øverland Kjeka.

Syrstad forteller at det blir spesielt for ham å få synge i meldalskirka:

- Det var far min som sto for all treskjæringa inne i kirka da den ble bygd opp igjen etter brannen, så kirka betyr noe spesielt for meg.

Gleder og gruer seg

Selv om det er blitt noen konserter på Syrstad de siste par årene, er han fortsatt spent:

- Jeg var nervøs første gangen, og det er jeg fortsatt. Jeg gleder meg til konserten, men jeg gruer litt også. Alle billettene er utsolgt, så jeg kjenner litt på forventningspresset.

- Hva vil folk få høre torsdag kveld?

- Det blir noe av perlene som ligger mitt hjerte nærmest, deriblant Anthem fra Chess, You Raise Me Up, 'O sole mio og Nessun Dorma.