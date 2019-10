Tilbakekaller barnesmekke på grunn av kvelningsfare

Nyheter

På grunn av kvelningsfare tilbakekaller Ikea barnesmekken MATVRÅ, blå/rød 2 stk. Det opplyste butikkjeden på mandag denne uka.

Ikea oppfordrer alle kunder som har kjøpt smekken til å slutte å bruke den og kontakte Ikea for å få refusjon (kvittering er ikke nødvendig) eller tilsvarende produkt.

«Ikea tar produktsikkerhet svært alvorlig. Alle produktene våre er grundig testet og overholder gjeldende lover og sikkerhetsstandarder. Til tross for dette har vi fått rapporter om at knappen på MATVRÅ kan løsne og dermed utgjøre en kvelningsfare», står det i pressemeldinga som er sendt ut.

Og videre: «Vi har fått vite at knappen kan løsne hvis barnet drar i den. Sikkerheten til kundene har høyeste prioritet hos Ikea, og som forebyggende tiltak velger vi derfor å tilbakekalle barnesmekken MATVRÅ, blå/rød 2 stk. Smekkene MATVRÅ frukt/grønnsaksmønster grønn/gul er trygge å bruke, da de har en annen design og er laget i et annet materiale», sier Emelie Knoester, Business Area Manager ved Ikea of Sweden.

Barnesmekken MATVRÅ kan returneres til et hvilket som helst Ikea-varehus mot full refusjon eller et nytt produkt.