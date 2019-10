Først ble ST kastet ut av møtet på feil grunnlag. Så brøt ordføreren norsk lov på direktesendt TV

Med ordfører Jon P. Husby i spissen, benyttet formannskapet tre forskjellige hjemler for å holde dørene lukket for pressen. Så ble kommunestyremøtet lukket for offentligheten. Ingenting var i tråd med norsk lov.