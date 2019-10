Nyheter

Mannen i 60-åra som onsdag ble pågrepet og siktet for bombetrussel mot Trondheim lufthavn (Værnes), ble torsdag varetektsfengslet i fire uker.

Det var sist søndag mannen, som er bosatt i Renenbu for tida, ringte inn en bombetrussel mot flyplassen. Trusselen var imidlertid av en slik karakter at Avinor i samråd med politiet ikke endret driften ved flyplassen. Ingen ble evakuert, men enkelte fly ble likevel holdt igjen en periode.

Ifølge NRK mener mannens forsvarer, Christian Wiig, at klienten burde vært innlagt.

– Min klient mener han er psykotisk, og det er liten tvil om at han har utført de truslene han er siktet for. Jeg var med i politiavhør av ham 12. september. Dersom han hadde blitt innlagt på psykiatrisk sykehus, hadde man sluppet de siste truslene som har skapt ubehag for svært mange mennesker, sa mannes forsvarer, Christian Wiig til NRK.

Mens han sitter i varetekt er det ventet at siktede blir undersøkt av psykiatere for å finne ut om han er strafferettslig tilregnelig. Hvis ikke, kan utfallet bli tvungent psykisk helsevern.

I alt er han siktet for ni tilfeller av trusler, blant annet mot både Bane Nor, Alstahaug tingrett og Sandnessjøen lufthavn.