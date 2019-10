- Dette var ingen lekeplass for en 12-åring

Svigerinnene Birgit Strand og Birgit Leinum var de to siste budeiene på Snausen, på ei seter som ligger langt til fjells mellom Rindal og Meldal. I samtale med John Storholt forteller de med klokkeklar husk om livet til seters som var litt romantikk, men mest hardt arbeid. Det hører til historia at Birgit f. Leinum fra Leinstrand fant kjærligheten i skikongen Edvin Landsem som tok mang en treningstur mellom Rindal og Leinstrand for å møte kjæresten. Denne filmen forteller om to sterke kvinner som har levd sine liv i to århundrer.