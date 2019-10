Ber jegere og turfolk samle bjørnebæsj

Nyheter

Skal du ut i skog og mark i høst, så oppfordrer Rovdata deg til å ha med en ren plastpose og plukke opp litt bjørnebæsj på turen. Prøvene skal leveres til Statens naturoppsyn (SNO) lokalt.

Rovdata analyserer årlig innsamlete skitprøver fra brunbjørn for DNA, og bruker resultatene i overvåkingen av bestanden. En stor fordel med metoden er at man kan overvåke bjørnebestanden uten å være i direkte kontakt med bjørnene.

Jegere og bærplukkere

- Vi oppfordrer turgåere, jegere, bærplukkere og andre brukere av naturen til plukke med seg en del av bjørneskiten som de finner ute i naturen. På sensommeren og høsten inneholder bjørnebæsj gjerne mye bær. Vi ønsker at de plukker med seg en del av bæsjen på størrelse med en tommelfinger og gjerne litt mer, i en ren plastpose, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

LES OGSÅ:

• Oppdaget skrapemerker på trær i Ulvåsen

• Rovviltekspert: - Vi utelukker ingenting

• Her stod bjørnen

Posen må være ren for at prøven ikke skal bli forurenset av annet DNA. Pass på at du ikke forurenser prøven med ditt eget DNA.

Må merkes godt

Bare en liten del fra skitten kan avsløre mye om brunbjørnen; deriblant kjønn, historikk og leveområde. Og med en årlig innsamling i Norge siden 2009 har man etter hvert fått en god oversikt over bjørnebestanden i landet.

- Husk å merke den innsamlete prøven med ditt navn og adresse, samt funndato, funnsted og gjerne også en kartreferanse. Oppbevar prøven helst fryst frem mot overlevering til SNO lokalt. Hårprøver skal oppbevares i romtemperatur, gjerne i en konvolutt, forklarer Kindberg.

Alle prøvesvar legges i Rovbase.