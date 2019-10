Rock i oktober

Nyheter

Selv hørte Berg og Weiseth hjemme i den hardbarka rockegenerasjonen fra 1970-tallet. Og det var nettopp rockemusikken fra 70-tallet som skulle prege Oktober-Rock, som attpåtil var lagt til 70-tallets store festarena, «Fjøset» på Fannrem.

— Det ligger ikke så rent lite nostalgi i det, smilte Berg og regnet med at de som dro på fest på 70-tallet, kom til å sette pris på å komme på gamle tomter når de dro på Oktober-Rock på lørdag.

Allerede lørdag ettermiddag kom forsmaken på det som skulle bli happeningen på kvelden. På en utescene utenfor REMA 1000 på Orkanger spiltes det hele i gang med Knaillertan og Friend.

Senere på kvelden ble de å høre i Fjøset sammen med The Oddrockers, Session, og The Boogiemen Inc.

— Vi ønsker å skape en skikkelig rock-happening i Orkdal. Alle banda har lokal tilknytning. De er de beste lokalt med lang fartstid og som spiller nærmest tidløs rock, sa Berg.

Dermed var den musikalske målsettinga oppfylt. Målsetting nummer to var å tilbakeføre noe til lokalmiljøet. Oktober-Rock i 2006 spilte for kunstgressbanen på Fannrem. I 2007 skulle overskuddet gå til aldersbestemt fotball i Orkanger idrettsforening og Gjølme idrettslag.

— Og hvem bør kjenne sin besøkelsestid på Oktober-Rock?

— Det er aldersgrense på 18 år. Det er eneste begrensninga, sa Olav Berg, som håpet på fullt «fjøs» nettopp den lørdagen.