16-åring ble filmet mens han råkjørte

Politiet mottok fredag ettermiddag i 14.30-tida melding om at en fører på en lett motorsykkel, type crossykkel, kjørte for fort på strekningen fra Råbygda mot Orkanger. En bilist på veien hadde filmet kjøreadferden med et kamera som er montert i dashbordet på bilen.

- Videoen viste høy hastighet og flere forbikjøringer, sier Randi Fagerholt ved lensmannskontoret i Orkdal.

Ifølge melderen stoppet MC-føreren på Shell Bårdshaug. Her påtraff patruljen ham. Det viste seg å være en 16 år gammel gutt, som ikke er lokal.

Han ble anmeldt for kjøringa, og førerkortet hans for lett MC ble beslaglagt på stedet.