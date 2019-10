Sier nei til vindkraftutbygging

Nyheter

I 2017 ga Olje- og energidepartementet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lage et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Sa NVEs forslag ble publisert, ble det klart at de hadde pekt ut 13 områder som NVE mener er best egnet for ny vindkraftutbygging i Norge. Ett av disse områdene omfatter blant annet Meldal kommune.