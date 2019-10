Skoleutredning ferdig: 158,8 millioner kroner i forskjell på dyrest og billigst alternativ

Nyheter

Skaun kommune arbeider i disse dager med et forprosjekt for ny skole på Venn. Den endelige rapporten skal legges fram for kommunestyret i løpet av 2019, men er foreløpig ikke endelig. Da første del av det som skal bli den endelige rapporten - en kladd - ble offentliggjort i slutten av juni, ble det debatt.