Rettelse om voldshendelse ved Orklahallen

Nyheter

ST la tirsdag morgen ut en sak på nettet (er nå fjernet) som fortalte om en 16 år gammel gutt på Orkanger som hadde blitt utsatt for vold natt til søndag i 03-tida. Ifølge politiet hadde dette skjedd utenfor Orklahallen, hvor det pågikk et såkalt LAN-party (dataparty) for ungdommer i alderen 12-20 år.

Saken kunne oppfattes som om voldshendelsen hadde tilknytning til datapartyet, som pågikk fra fredag til tirsdag morgen. Det hadde det imidlertid ikke.

Håkon Gisvoldløkk (25), leder for LAN-partyet, forteller at hendelsen skjedde på den provisoriske veien som går fra Oti-sentret og på baksida av Orklahallen på vei inn i Idrettsparken.

- Ingen av de som var involvert i dette hadde noen tilknytning til datapartyet. Men 16-åringen ble tatt hånd om av voksne vakter som var i hallen. Og det var herfra de ringte til politiet og guttens foreldre, forteller 25-åringen.

Politipatruljen ankom hallen, og det er trolig derfor saken dessverre ble knyttet til LAN-partyet.

- Her har det gått fint, og det har ikke vært noen hendelser. Vi har solgt 181 billetter, forteller Gisvoldløkk, som er glad for at sammenkomsten i Orklahallen nå er «frikjent» i forhold til voldshendelsen.

Mistenkte hadde forlatt stedet da patruljen kom på natta. Det er fortsatt uklart hva som egentlig skjedde, og hva som var bakgrunnen for uenigheten.

Fornærmedes foresatte ble varslet om saken. Den er foreløpig ikke anmeldt.