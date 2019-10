Nyheter

En ungdom i tenåra er dømt til en betinget fengselsstraff på ti måneder, med en prøvetid på to år, for seksuell omgang med barn under 14 år og seksuell handling med barn under 16 år. Han er også dømt til å betale jenta 30 000 kroner i oppreisningserstatning. Det er en aldersforskjell på noe over fire år mellom de to. Saken omfatter ikke samleie.

Begge er bosatt i STs nedslagsfelt. Den tiltalte er tidligere ustraffet.