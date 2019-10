Nyheter

UP gjennomførte onsdag formiddag og noen timer utover en laserkontroll i en 60-sone på fylkesvei 700 i Grindal i Rennebu kommune. Resultatet ble 12 forenklede forelegg for hastighet og ett forenklet forelegg for mobiltelefonbruk under kjøring.

- I tillegg har vi tre anmeldelser med førerkortbeslag på grunn av hastighet, hvorav høyeste var 100 km/t, forteller politibetjent Viggo Hansen.