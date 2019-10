Ingen avklaring om ny redaktør

Nyheter

Han skriver i en tekstmelding at han forventer en avklaring i slutten av oktober.

- Har dessverre ikke noe nytt å meddele, men spør gjerne igjen i slutten av oktober, skriver han.

Avisa Søvesten har kontor på Kyrksæterøra og dekker kommunene Hemne og Aure.

I april i år hadde daværende redaktør May S. Bjørkaas sin siste dag som redaktør i avisa. I den anledning uttalte Bjørkaas at det var satt i gang en prosess rundt dette, men på vårparten var det ikke kommet mange søkere til stillingen, som da hadde vært utlyst to ganger.