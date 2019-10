Delvis stengt vei - bilberging gikk skeis

Nyheter

Fylkesvei 714 mellom Våvatnet og Krokstadøra ble søndag formiddag delvis stengt etter at en lastebil hadde havnet i grøfta. v bilberging.

STs reporter på stedet forteller at utforkjøringa har skjedd rett ved Myrset, og at enda et kjøretøy har havnet i grøfta.

- Redningsbilen har også sklidd ut, og det er nå rekvirert ny redningsbil fra Orkanger. Bilister blir dirigert manuelt på stedet. Men når redningsbilen fra Orkanger ankommer, og man starter redningsarbeidet, vil veien bli stengt en periode, opplyser STs utsendte, John Øystein Berg som forøvrig advarer om at det er periodevis svært glatt.

Det kan komme til å oppstå lange køer utover ettermiddagen. Denne veistrekning er spesielt mye trafikert i retning Trondheim på søndag ettermiddag og kveld, når hyttefolket fra Snillfjord og øyene skal hjem igjen.