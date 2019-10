Denne oksen er i norgestoppen: – Har produsert kjønnsseparert sæd

Nyheter

– Oksen er veldig jevn og har veldig få svakheter, sier Hans Storlien, markedssjef i Geno.

Det var i begynnelsen av oktober at Geno pluket ut 23 såkalte NRF (Norsk Rødt Fe)-okser som norske toppokser. Åtte av oksene er fra Trøndelag. Av disse åtte kommer én fra avisa Sør-Trøndelags nedslagsfelt. Oksen Barhals er drøyt to år gammel, er rød og hvit og eies av Kristin og Erik Barhals, fra Vinjeøra i Hemne kommune.

– Egenskapene med de høyeste verdien er først og fremst jur og kjøtt, og den er og på plussida på alle juregenskaper og særlig jurfester foran og bak og jurbunnen som utmerker seg spesielt. Den har en høy verdi for spenelengde. Det vil si at den er fin å kombinere med kuer som har litt korte spener. Oksen har og produsert kjønnsseparert sæd, fortsetter Storlien.

Se video av Barhals her:

Åtte fra Trøndelag

De utvalgte eliteoksene kommer fra syv ulike fylker. Trøndelag er sterkest representert med åtte okser, etterfulgt av Oppland, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane med tre okser hver, Møre og Romsdal har med to okser og Buskerud én.

Dette er de øvrige sju trønderske eliteoksene:

Melhus fra oppdretter Sverre Håvard Melhus, 7100 Rissa

Midtskog fra oppdretter Berit Haarstad Foss og Joar Foss, 7340 Oppdal

Halbostad fra oppdretter Halbostad Melk og Kjøtt, 7977 Høylandet

Storflor fra oppdretter Karoline og Odd Magne Storflor, 7520 Hegra

fra oppdretter Karoline og Odd Magne Storflor, 7520 Hegra Trannmel fra oppdretter Lars Tranmæl, 7224 Melhus

fra oppdretter Lars Tranmæl, 7224 Melhus Gomo fra oppdretter Anneli og Jomar Gomo, 7100 Rissa

fra oppdretter Anneli og Jomar Gomo, 7100 Rissa Forberg fra oppdretter Forberg Samdrift DA, 8629 Ytterøy

LES OGSÅ: Han er kåret til ny avlsokse

Eliteokse

Av de 23 eliteoksene er tretten nye og ti med videre fra forrige periode. Nesten halvparten av oksene er kollete (født uten hornanlegg) og to av disse er homozygot kollet (alle avkom etter oksen blir født uten hornanlegg). Oksene som gruppe gir døtre som er generelt sterke på egenskapene melkeproduksjon, fruktbarhet (hvor lett kua blir drektig), jurhelse og jureksteriør.

Det er 18 ulike fedre og 17 morfedre representert i utvalget.

– Det er positivt at det er mange ulike fedre og morfedre representert med tanke på å sikre variert og bærekraftig avl, og dermed unngå økt innavl. Dette er også en av grunnene til at det er så mange okser å velge mellom per år, skriver Geno i pressemeldingen.

Anerkjennelse

For oppdretterne er det en stor anerkjennelse å få levere en NRF-okse som blir valgt ut som eliteokse av Geno. Oppdrettere av NRF-eliteokser mottar avlsdiplom fra Geno.

Avlsdiplom blir tildelt én gang per okse og overrekkes fortløpende etter at oksen er vedtatt brukt. Overrekkelsen skjer fortrinnsvis i produsentlagene i Tine eller tilsvarende arrangement i Q-meieriene.

Utvalget skjer kun fire ganger i året og den aller beste NRF-oksen gjennom året blir premiert med Genos høyeste utmerkelse – avlsstatuetten.

Geno

Geno SA er et samvirkeforetak eid av 8 700 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette.

NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden og selskapet eksporterer til over tretti land.