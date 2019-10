Regnefeil skapte forvirring: – Jeg skjemmes litt

Nyheter

En regnefeil gjorde at Anita Gilde (Frp) ble lettere overrasket da det viste seg at Frp- og Høyre-konstellasjonen bare fikk to plasser i formannskapet i Skaun kommune. De to plassene var på forhånd tiltenkt Erik Fenstad (H) og Gilde, men da regnefeilen ble oppdaget, måtte det tenkes alternativt.