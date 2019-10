Nyheter

To av de som hadde bestilt varer fra lokale produsenter, var Åge og Elin Selbekk, fra Monsetjåren. Da ST traff dem på parkeringsplassen foran Obs Bygg på Orkanger, fikk de prøvesmak på saltkjøtt fra Renskleiv gård.

– Vi har kjøpt egg og kjøtt, sier de til ST etter å ha hentet bestillingene sine.

– Kjekt å vite

Det er første gangen de handler via Reko-ringen.

– Vi har ikke tenkt så mye over hva Reko-ringen handler om, men vi har hørt om det andre steder i landet - så det er mest for å teste ut hva det handler om. Vi har nok ikke tenkt så mye over hvor råvaren kommer fra, og om det er økologisk, men det er kjekt å vite hvor produktet kommer fra.

- Hva står på menyen?

– I helga blir det hamburger.

Pris og kvalitet

I tillegg til kvalitet, er pris også et viktig poeng med Reko-ringen. Når kunden kjøper direkte fra produsentene, forsvinner fordyrende mellomledd.

– Sammenlignet med priser i butikk, var ikke dette dyrt, sier Selbekk.