Stjal fem flasker sprit og et pyntetroll

Nyheter

En mann i 40-åra bosatt i Trondheim, er i Sør-Trøndelag tingrett dømt for flere vinningssaker. Blant annet sto han tiltalt for å ha stjålet fem flasker sprit, en ATV, et servise, en stikksag, to kjøkkenvekter, et pyntetroll og et vognkort fra et annet kjøretøy i Agdenes i desember i fjor.

I retten erkjente han ikke straffskyld for dette forholdet, men funn av DNA på stedet, gjør retten overbevist om at han i det minste har medvirket til grovt tyveri fra den aktuelle hytta.

Han sto også tiltalt og ble dømt for flere andre vinningssaker i Trøndelag, samt oppbevaring av hasj.

I retten ble han dømt til samfunnsstraff i 106 timer, med en gjennomføringstid på seks måneder, for i alt fem brudd på ulike paragrafer i straffeloven. Den subsidiære fengselsstraffen er satt til 120 dager.