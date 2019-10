Kjørte i beruset tilstand

Nyheter

Politiet meldte like før klokken ni søndag morgen om ei utforkjøring ved Hemnskjela i Snillfjord.

Ifølge politiet skal en bil ha kjørt inn i et gjerde og et tre.

På Twitter skriver politiet at det ikke skal være noen personer ved bilen.

– Vi har nå lokalisert eieren av bilen, og vi jobber med å få klarhet i hva som har skjedd, forteller politiets operasjonsleder Trond Volden.

Foreløpig har de ikke full oversikt over når utforkjøringen har skjedd.

– Vi tror det har skjedd en gang mellom klokken 04:30 og 08:00, sier Volden.

Det var en person som bor i nærheten som varslet om utforkjøringen.

– Melderen karakteriserer bilen som totalvrak, sier Volden.

– Mistenker dere promillekjøring?

– Det må vi komme tilbake til, sa Volden rundt klokken elleve søndag formiddag.

En time senere meldte politiet at bileieren hadde blitt funnet i et hus ikke langt fra bilen, og at han erkjenner å ha kjørt i beruset tilstand.

Bileieren blir undersøkt av helsepersonell, og tatt med av politiet for bevissikring.