Fikk tanna slått ut i basketak

Nyheter

Like over midnatt natt til søndag mottok politiet en telefon fra Svorkmo. Ifølge melderen var to personer involvert i en slåsskamp på et sted i grenda, og den ene hadde fått ei tann slått ut.

Politiet var ikke på stedet i kjølvannet av meldinga. Men de har sikret seg navnet til de to involverte.

- Saken er foreløpig ikke anmeldt av noen av partene, sier lensmann Tor Kristian Haugan til ST mandag formiddag.

Det er ikke kjent om basketaket skjedde på en privat tilstelning eller et annet arrangement. Det er heller ikke kjent hva de to involverte kranglet om.