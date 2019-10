Nyheter

Overskuddet fra Hemne Songlags konsert med Disney-klassikere sist søndag, skulle gå til årets TV-aksjon.

Nå er regnskapet gjort opp, og det kom inn 20 128 kroner fra salget av kaffe, saft og popcorn.

Det ble solgt 253 billetter, av disse var 71 barn. Det vil si at hver person bidro med et beløp i størrelsesorden 80 kroner. Beløpet påvirket snittbeløpet for hele Hemne med ca. 5 kroner.

— Dette er utrolig bra, sier Helene Os i styret i songlaget.