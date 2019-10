Arbeidsulykke på Kyrksæterøra

Nyheter

Nødetatene på vei til en arbeidsulykke hos Wacker Holla Metall på Kyrksæterøra i Hemne. Det skal være personskade, opplyser politiet på Twitter onsdag klokka 12.22.

Ifølge politiet er to personer skadet i en eksplosjon i forbindelse med arbeid.

Brann og helse er på stedet og bidrar med førstehjelp.

Det er meldt at det skal være dynamitt som har eksplodert ved et firma på Kyrksæterøra. To personer skal ha fått alvorlige skader, opplyser politiet klokka 12.41.

ST kommer med mer.