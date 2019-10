Skuddårsfest for Heim i Sodvinhallen

Nyheter

Sett av lørdag 29. februar – selveste skuddårsdagen 2020. Da blir det ei stormarkering av at Hemne, Halsa og deler av Snillfjord er blitt til Heim kommune.

— Vi har bestilt Sodvinhallen til denne begivenheten. Dette skal bli en folkefest for innbyggerne i nykommunen, sier Odd Jarle Svanem, påtroppende ordfører i Heim.

Vil ha trekkplaster

Han sitter i arbeidsgruppa som er oppnevnt sammen med en representant fra ungdomsrådet, Geir Inge Fiske, Mari Westad, Ola Rognskog, Reidar Klungervik, Sigve Torland og rådmannen.

— Vi har hatt et forberedende møte der kun tre av oss hadde anledning til å stille, og vi har bare uformelt luftet noen ideer. Hva de går ut på, føler det ikke blir riktig å si før hele gruppa har vært samlet, sier Svanem.

Én ting kan han imidlertid røpe:

— Vi ønsker et godt kjent trekkplaster som et av flere kulturinnslag. Hvem det blir, er ikke avklart, og vi har ikke stilt noe krav om at vedkommende skal ha noen tilknytning til noen av dagens tre kommuner, sier han.

Ser framover

— Dette blir med andre ord ingen farvel-markering for de kommunene som opphører fra årsskiftet?

— Nei, vi velger å se framover i stedet for bakover. Det er langt mer interessant.