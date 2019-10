Drev butikk uten bokføring

Nyheter

En mann i 40-åra fra Orkdal må møte i retten for brudd på skatteloven. Grunnlaget for saken er at han i egenskap av å være daglig leder for et aksjeselskap, unnlot å sørge for bokføring av virksomheten. Dette pågått fra mai 2016 til januar 2017.

I samme periode har han helt eller delvis unnlatt å gjennomføre forskuddstrekk i lønnsutbetalingene til ansatte i selskapet. Beløpet som skulle ha vært trukket er på nærmere 111 000 kroner.

I tiltalebeslutningen, utferdiget av Statsadvokatene i Trøndelag, tas det forbehold om inndragning av et beløp, tilsvarende det som er sparte utgifter til regnskapsfører.