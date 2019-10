Vil bygge dobbelt så stor Coop-butikk - med mulighet for søndagsåpent

Nyheter

Det har lenge vært klart at Coop ønsker å utvide butikken i Børsa sentrum på grunn av plassmangel. I tillegg vil Coop bygge et omfattende leilighetskompleks. Prosjektet har møtt på stadige nye utfordringer, der det siste gjaldt kapasitetsutfordringer på eksisterende pumpestasjon for avløp.