Kjørte i grøfta med stjålet bil. Så stakk han av

Politiet fikk torsdag ettermiddag klokka 13.50 melding om at en bil kjørte i grøfta på Presthusvegen, like overfor Buvik kirke i Buvika. Melderen observerte at en person gikk ut av bilen og forlot stedet.

- Flere patruljer så etter mannen, men fant ham aldri, forteller lensmann Tor Kristian Haugan.

Bilen var meldt stjålet fra Tiller tidligere på dagen. Det ble funnet noe utstyr i kjøretøyet som ifølge politiet kanskje kan indikere hvem som kjørte da bilen havnet i grøfta.

- Saken blir etterforsket på vanlig måte, sier Haugan.

Det er ukjent om bilen fikk materielle skader i utforkjøringa.