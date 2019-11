Kanskje et historisk bilde

Nyheter

Dette kan være det aller siste formannskapsmøtet i Hemne. Bildet er tatt under møtet sist tirsdag. Her ser du åtte politikere, noe som skyldes ett forfall, pluss rådmannen.

På saklista denne dagen sto sju saker. Samtlige ble enstemmig tilrådd eller vedtatt.

Det må nå altså dukke opp en eller flere ekstraordinære saker for at formannskapet i Hemne blir kalt inn igjen i tida fram mot ikrafttreden for kommunereformen ved årsskiftet.

Fra da av vet nå alle at den nye kommunen heter Heim, og skal bestå av Hemne, Halsa og deler av Snillfjord.