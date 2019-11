Kranglet om knust speil – det kunne en av dem ha spart seg

Nyheter

To biler var involvert i et mindre sammenstøt på Grønøra i Orkdal rundt klokka 18.30. Det oppsto ingen personskader, men mindre materielle skader. Blant annet skal et speil ha blitt knust.

De to mannlige førerne begynte imidlertid å krangle om hvem som hadde skylda. Det endte med at en patrulje ble sendt til stedet for å snakke med partene.

— Det viste seg da at den ene sjåføren ikke hadde gyldig førerkort, opplyser operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt.

Med andre ord; om denne sjåføren hadde «gitt seg» og erkjent skyld i situasjonen, ville det ikke blitt oppdaget – i hvert ikke fall der og da – at han kjørte uten gyldig førerkort.