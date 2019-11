Nyheter

Seks bilførere måtte blø med forenkla forelegg etter at UP avholdt en to timer lang kontroll på E39 ved Høgkjølen søndag.

Høyeste hastighet i 80-sonen var 96 km/t. Politiet har strekningen under observasjon, da det ofte er råkjøring der. Høgkjølen er også stedet du først kommer til nordfra etter 90-sonen fra Stokkhaugen.