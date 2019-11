Skal finne ut om de kler hverandre

Vi gjør dette for å bli bedre kjent nå når vi tross alt skal være en del av samme kommune.Juanita Møkkelgård

Det sier Juanita Møkkelgård i Halsakoret, som kommende tirsdag er vertskap for Mannekengoppvisning i Stornaustet, et konsept de nå forsøker seg på for andre gang. Første gang var i 2016.

— Det ble en stor suksess. Vi syntes selv vi var tøffe og pushet noen personlige grenser den gangen. Vi er jo trygge på å synge og opptre, men å være mannekenger – ja, da følte vi oss på litt utrygg grunn, men det gikk jo godt. Nå er vi enda litt tryggere, men likevel spente, sier Møkkelgård.

Det er julekolleksjonen fra Surnadal og Kyrksæterøra som skal vises.

Røper hemmelighet

Halsakoret og Hemne Songlag begynner nå å finne tonen sammen. Da sistnevnte kor hadde Disney-forestilling for et par uker siden, var medlemmer fra Halsakoret invitert som gjester.

Nå er det Halsakoret som inviterer sine nye sambygdinger.

— De vil synge noen sanger alene, noen sammen med oss, og så byr vi på noen sanger alene. Vi gjør dette for å bli bedre kjent nå når vi tross alt skal være en del av samme kommune, sier Møkkelgård.

Et «hemmelig stunt» under konserten, er at en person plukkes ut til å bli ny, med hudpleie, frisørtime, makeup og klær. Dette er en hemmelighet helt til dørene åpnes i Stornaustet tirsdag kveld hvem det blir.

Helse i hver tone

Halsakoret består av 43 medlemmer, og er resultat av en sammenslåing i 1998 av Halsa Songlag fra 1938 og Valsøyfjord Songlag fra 1926.

De har laget seg slagordet «Sang er helse i hver tone».

Stornaustet ligger på Halsanaustan, ikke langt fra ferjeleiet.