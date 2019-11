Setter opp buss til Frigg-kampen – dersom det blir nok påmeldte

Nyheter

KIL/Hemne setter opp buss til kampen mot Frigg i Lillestrøm lørdag. Dette er puljefinalen i damenes kvalifisering til 1. divisjon, og den spilles på nøytral bane.

— Vi må ha minst 25–30 påmeldinger for at en busstur skal bli en realitet. Dette blir en storbuss, og vi får en bedre pris per person jo flere som blir med, sier Olav Magnus Stamnestrø i KIL/Hemne.

Han har tatt på seg å organisere turen.

Stor interesse

Tilbudet er markedsført gjennom klubbens Facebook-side, og det er så langt ikke nok påmeldte til at det blir busstur.

— Vi tøyer nå fristen til torsdag klokka 16.00. Henvendelser om å bli med skjer til meg, sier Stamnestrø.

Skal du være med, må du være forberedt på mange timer i bussetet denne dagen.

— Bussen går seinest klokka 06.00, men mest sannsynlig enda tidligere. Den skal tilbake samme dag etter kampen, sier han.

Interessen for KIL/Hemnes damelag er stor, og laget ligger helt i toppsjiktet i landet på publikumstall på hjemmebane. Bortekampen mot Mjølner sist søndag var også den enkeltsaken som genererte mest trafikk på avisa-st.no under STs streaming.

— Det hadde vært veldig moro å være i flertall på tribunen. Jeg vet om folk som kjører privatbil eller tar tog. Jeg tror også at mange hemnværinger bosatt i Oslo tar turen til LSK-hallen på lørdag, sier Olav Magnus Stamnestrø.

ST streamer ikke

ST kommer ikke til å streame kampen, da det ikke har lyktes oss å finne en samarbeidspartner til å gjennomføre en slik tjeneste.

Det blir imidlertid live tekstoppdatering fra kampen på avisa-st.no.