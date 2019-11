Vartet opp med storseier

Nyheter

Svorkmo åpnet med to strake ta i serieinnledningen i 4. divisjon i håndball, men nå har laget som, ble nyetablert i fjor, fått fart på sakene. Etter to strake seiere var det onsdag kveld Rapp 2 som sto på motsatt halvdel i Orklahallen.

Det som var en forholdsvis jevnspilt første halvdel i første omgang, ble etter hvert enveiskjøring. Til pause var det fortsatt spenning, men Svorkmo ledet med trygge 11–7.

Andre omgangen ble alt annet enn spennende og Svorkmo vant til slutt hele 30-14, altså overlegne 19–7 i den andre omgangen.

– Vi starter kampen litt trått og spiller ganske jevnt med Rapp 2 første 15–20 minuttene. Klarer å dra fra til pause og leder da greit. Etter pause kommer vi med ny energi og det løsner skikkelig i angrep. Vi får satt fart fremover og scorer 19 mål i 2. omgang, i tillegg til at vi får til et godt forsvar og keeperspill. Ekstra positivt er det at alle utespillere tegner seg på scoringslista, oppsummerer Svorkmo-trener, Trine Eggan, fornøyd.

Svorkmo startet i 5. divisjon i fjor og tok turen opp i 4. divisjon, sammen med Lensvik, til årets sesong. Selv om 4. divisjonsoppholdet startet litt trått har nå Svorkmo etablert seg godt på øvre halvdel i divisjonen.

