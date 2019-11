Nyheter

Politiet i Orkdal har på Facebook delt en historie for noen år tilbake, for å sette fokus på trafikksikkerhet.

«For noen år tilbake hadde vi trafikkontroll tidlig en morgen. På veg ut fra et boligfelt stanset en bil 50-60 meter før kontrollen vår og vi ble straks mistenksom og så for oss en promillekjører som ville unngå kontrollen. Vi gikk fort mot bilen for å undersøke mens den begynte å trille sakte mot oss.», starter historien.

«Da vi møtte blikket til føreren skjønte vi at dette var noe utenom det vanlige. For i baksetet satt det et barn som fikk helt panikk og rev og slet i bilbeltet for å få det på seg før politiet kom og tok ham. Han var livredd og vi måtte ta oss god tid til en prat med både barnet og foreldrene. Det endte godt, men frykten for politiet bør ikke ta overhånd. Selv ganske små barn forstår årsaken til at de skal bruke bilbeltet dersom en tar seg tid til å forklare dem. Denne gutten hadde feil motivasjon for å bruke bilbelte og vedkommende som har skremt han med politiet kunne med fordel lagt litt mer i forklaringen.»

Les også: Det var helt nedisete ruter på alle kanter

Les også: Har fått svar på bruk av plenklippertraktor

Den 12. november arrangerer politiet sammen med Trygg Trafikk, ambulansepersonell, og brannvesenet et foredrag som holdes på Berkåk.

- Vi ser en del dårlig sikring av barn i bil og oppfordrer derfor alle som kjører med barn om bord til å komme på foredrag med svært dyktige forelesere fra fagmiljøet og nødetater, skriver politiet på sin facebookside.

Politiet, Trygg Trafikk, Ambulansepersonell, og brannvesenet kommer i tillegg til Trond Boye Hansen.

- Sistnevnte er en meget erfaren paramedic som i mange år har forsket på trafikkulykker med hovedfokus på barn og unge og er ekspert på sikring av barn i bil.