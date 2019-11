Vil kutte fem årsverk i skole og barnehage for å spare 3,6 millioner

Nyheter

Torsdag ettermiddag la rådmann Jan-Yngvar Kiel og økonomisjef Svein-Erik Bjerkan frem forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2021 til 2024. I budsjettet står det at dagens tjenesteleveranse koster 478,3 millioner kroner, men kommunen har bare 474,7 millioner kroner til rådighet. Det betyr at kommunen må redusere drifta med 3,6 millioner kroner.