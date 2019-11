«Alle» mener at deres hund er verdens fineste

Nyheter

Norske hundeeiere er hoppende glade over sjansen til å få sin bestevenn på frimerke. Norsk Kennel Klub og Posten har fått nesten 8 000 forslag til motiver.

Posten skal gi ut fire frimerker med hunder som motiv 12. juni neste år. I samarbeid med Kennelklubben er norske hundeeiere invitert til å foreslå sin hund som motiv. Forslagene kunne sendes via Facebook og Instagram.

Nå har fristen gått ut, og over 7800 hunder er foreslått. De er fra alle raser og i alle fasonger, store og små. Felles for de alle er de har eiere som gjør alt for dem.

- Vi er overveldet over responsen. Dette viser at nordmenn elsker sine hunder. Det blir en vanskelig jobb å plukke ut de fire motivene, men samtidig betyr oppslutningen at vi garantert får flotte frimerker i juni 2020, sier frimerkedirektør Halvor Fasting i Posten.

Utvelgelsen skjer før nyttår, og i januar får vinnerne besøk av en profesjonell hundefotograf som skal ta bilder av hundene.