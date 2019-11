ST streamer begge kampene mot Grand Bodø

Nyheter

De to neste helgene blir det avgjort om det er KIL/Hemne som rykker opp til 1. divisjon for damer, eller om det er Grand Bodø som beholder plassen.

Ikke helt spikret

ST streamer både borte- og hjemmekampen mot Grand Bodø. Kommende søndag er det kamp i Bodø. Det er «mange og nitti» prosent sikkert at dette blir en søndagskamp. Denne streaminga blir et samarbeid med Avisa Nordland. Kampdag og tidspunkt for returkampen, som etter planen skal gå i Sodvinhallen, er usikker. Men det blir lørdag eller søndag. Denne streaminga skjer i ST-regi med lokale kommentatorer, og kampen streames også via avisa Nordlands nettsider.

Årsaken til at kamptidspunkt per mandag ettermiddag ikke var helt spikret, er at Grand Bodø skal få anledning til å komme seg både fram og tilbake i fornuftig tid, da det ikke er hyppige flyavganger mellom Bodø og Værnes. Det handler også om å finne en god løsning på det faktum at det er et større friidrettsstevne i Sodvinhallen både lørdag og søndag denne helga.

Dette kommer ST selvsagt tilbake med mer informasjon om.

Topp dramatikk

Lørdag sikret KIL/Hemne avdelingsmesterskapet og billetten til å møte Grand Bodø, som ble nummer åtte i 1. divisjon, ved å slå Frigg 2–1 i en forrykende fotballkamp i Lillestrøm. Lagkaptein Maren Volden Snekvik scoret seiersmålet ett minutt på overtid av den andre ekstraomgangen! Mer dramatisk er det umulig å gjøre det.

Men det gjenstår altså minst 2 x 90 minutter til før alt er avgjort. Dette får du altså med deg her på avisa-st.no.