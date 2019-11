Nyheter

Torsdag hadde ST en artikkel om omsetningsveksten ved Amfi og Oti-sentret. I artikkelen sto det at de to sentrene har samme eier, Thon eiendom.

Thon eiendom er riktignok inne på eiersiden, men ikke som eneeier. De to kjøpesentrene eies av selskapet Lotcom AS, som igjen eies 50 prosent av Coop Nordvest SA og 50 prosent av Thon eiendom AS.

ST beklager feilen.