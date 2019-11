Butikktyver stakk av på rutebuss

Nyheter

To personer ble torsdag ettermiddag observert på Clas Ohlson-butikken på Amfi Orkanger mens de angivelig stjal barbermaskin og barberblad. Deretter forlot de kjøpesenteret og satte seg på 410-bussen mot Trondheim.

- De to mennene i 30-åra, som var mistenkt for tyveri, ble sett da de tok bussen fra Orkanger. En politipatrulje fra Heimdal plukket dem opp i Trondheim. Her ble de kontrollert, ransaket og avhørt, forteller Randi Fagerholt ved lensmannskontoret i Orkdal.

Under ransakinga ble det funnet en del av tjuvgodset som kunne spores tilbake til butikktyveriet, blant annet en barbermaskin.

- Disse to er kjenninger av politiet og bosatt i Heimdal-området. Det er opprettet sak, sier Fagerholt.