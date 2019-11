Voldsepisode på Kyrksæterøra

Nyheter

En 18 år gammel mann ble like etter midnatt natt til søndag utsatt for vold av to personer på en fest på Kyrksæterøra i Hemne. De to sistnevnte er henholdsvis i slutten av 20-åra og i begynnelsen av 30-åra.

Ifølge politiet skal de to mistenkte ha tatt kvelertak på 18-åringen. Det er ikke meldt meldt om alvorlig skade.

Det er sikret spor på fornærmede og partene er avhørt. De mistenkte ble ikke pågrepet, men politiet har sikret seg personalia på dem.

Det er ikke kjent hva som var årsaken til de to gikk løs på fornærmede.

Saken er anmeldt.