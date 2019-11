Kommunen vil bygge renseanlegg på tomta Ina har fått byggenekt på

Nyheter

I september skrev ST om Ina Guttorm, som har søkt om dispensasjon fra plan og bygningsloven (PMU) for et kombinert drivhus og lysthus i strandkanten på Viggja. Da PMU behandlet saken, fulgte de rådmannens innstilling om ikke å innvilge dispensasjon, blant annet fordi det kunne føre til uheldig presedens og fordi drivhuset, der Guttorm vil drive med forkultivering av grønnsak- og blomsterplanter, bar mer preg av å være et lysthus enn et drivhus, ifølge rådmannen.