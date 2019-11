Til sykehus etter å ha blitt nedkjørt på P-plass

Nyheter

En 19 år gammel mann ble mandag kveld like etter klokka 20 påkjørt av en bil på parkeringsplassen ved Rema-butikken i Kyrksæterøra sentrum. Like etter hendelsen ble det sagt at mannen var rygget på, men dette stemmer ikke.

- Det var veldig glatt på stedet. Mannen ble lettere skadd. Han slo blant annet hodet i asfalten, forteller Randi Fagerholt ved lensmannskontoret i Orkdal.

- Hadde han på seg refleks?

- Nei, svarer hun.

Sjåføren som kjørte ned 19-åringen, en mann i midten av 20-åra, erkjenner ifølge Fagerholt ikke straffskyld.

- Mistenkte er avhørt. Førerkortet hans er ikke beslaglagt. Saken ender trolig med et forelegg (bot) til sjåføren, sier hun.

Mannen som ble påkjørt, ble kjørt til Orkdal sjukehus for en sjekk.