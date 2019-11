Skal du omregistrere bilen før helga? Da må du skyndte deg.

Nyheter

Statens vegvesen har sendt ut pressemelding for å informere om at alle kjøretøytjenester blir utilgjengelige i perioden 22.-24.november. I denne perioden er det ikke mulig å kjøpe prøveskilt, levere salgsmelding, gjennomføre EU-kontroll, godkjenne kjøretøy ved trafikkstasjonen, betale omregistrerings-og engangsavgift eller omregistrere eller avregistrere kjøretøy.

Dette vil berøre brukere av trafikkstasjonene, men også brukere av vegvesen.no, og brukere av bransjeløsninger.

Ny løsning

Årsaken er omleggingen til ny løsning for nyregistrering av kjøretøy.

- Vi beklager at vi er nødt til å stenge tilgangen til tjenestene disse dagene. Vi er i gang med å fornye et 40 år gammelt system. Tidligere i år flyttet vi over alle data. Tiden er nå kommet for å installere nye, integrerte løsninger, sier prosjektleder Erik Johannessen i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Noen trafikkstasjoner holder stengt

Siden heller ikke de ansatte på trafikkstasjonene har tilgang til kjøretøytjenestene i nedeperioden, vil noen trafikkstasjoner holde stengt, men det gjelder ikke trafikkstasjonen på Orkanger. Trafikkstasjonen vil være åpen som vanlig, men med et redusert tilbud av tjenester.

Førerkorttjenestene vil fungere som normalt, på vegvesen.no og på trafikkstasjonene som holder åpent.

Om du planlegger besøk til en trafikkstasjon fredag 22. november, bør du sjekke åpningstider på vegvesen.no før du drar, så du ikke kommer til stengt dør.

Godkjenn salgsmelding før 22. november

Har du sendt eller mottatt digital salgsmelding bør du få denne godkjent så raskt som mulig, og senest i løpet av 21. november. Hvis ikke kan fristen på ti dager være ute når systemene er oppe igjen, slik at du må starte eierskiftet på nytt.

Kjøretøyopplysninger fungerer

Kjøretøyopplysninger på vegvesen.no fungerer, men kan være ustabilt i perioder.

Fra 25. november må alle som skal førstegangsregistrere kjøretøy godkjenne eierskap for å bli oppført som eier.

Skal du kjøpe nytt kjøretøy i Norge, må du godkjenne eierskapet ved å signere på vegvesen.no/dinside eller ved oppmøte på trafikkstasjon.

Godkjenning av eierskap skal blant annet hindre at noen førstegangsregistrerer kjøretøy i en annen persons navn.