Får 100 000 kroner

I 2015 ble det vedtatt en mulighet for å kommunene å fastsette løyper for kjøring med snøscooter på vinterføre. Likevel kreves det at det blir utarbeidet en konsekvensanalyse for å fastsette snøscooterløyper til fornøyelseskjøring. Derfor søkte Meldal snøscooterklubb om 100 000 kroner i støtte til en slik analyse.