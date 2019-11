Mikser fag og sosialt samvær

Nyheter

Lørdag og søndag arrangerer KILs friidrettsavdeling Inspirasjonshelg i Sodvinhallen. Dette skjer i samarbeid med Løplabbet, Hemne Treningssenter og Sør-Trøndelag friidrettskrets.

Stadsbygd størst

Arrangementet er todelt med løpekurs og ungdomssamling for deltakere i alderen 12-15 år.

— Løpekurset er for voksne og er fagbasert med instruktør Henrik Northug - for øvrig ikke slekt med Petter, forteller Ole Arnold Sødal, leder i KIL friidrett.

Her er det 21 påmeldte, og med et par unntak er alle lokal utøvere.

I den andre sekvensen er det 39 påmeldte fra hele Sør-Trøndelag friidrettskrets, og Stadsbygd fra Indre Fosen - det mest langveisfarende laget - har deltakerrekorden med 12 utøvere.

— Flere klubber fra Trondheim stiller også med mange deltakere, blant den Ranheim, Flatåsen, Byåsen og Utleira, forteller Sødal.

Flere frivillige

De legger stor vekt på det sosiale.

— Vi blander det faglige og sosiale, og vil gi utøverne inspirasjon og bygge nettverk. Mange får seg nye venner på slike samlinger, sier Sødal.

Mellom 10 og 15 frivillige fra friidrettsavdelinga deltar på arrangementet, en stor del av dem i Bank-Kaffen i Sodvinhallen.

Samlinga, som var booket for lenge siden, viste seg å kollidere med KIL/Hemnes kvalifiseringskamp mot Grand Bodø, men de fant en god løsning på utfordringa.

— Vi er glad for at vi kunne finne en løsning for begge parter. Samlinga vår kan fort gi 50-60 flere tilskuere på kampen, sier Sødal.