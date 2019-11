Vil kontakte politiet om dette ikke slutter

Nyheter

NMK Orkla har problemer med at noen kjører på banen deres selv om den er stengt. I et facebookinnlegg oppfordrer motorklubben om at folk ikke skal benytte seg av banen nå som den er stengt. Dette for å ta hensyn til naboene til banen.

På facebookmeldingen står det blant annet følgende:

«Hei, her kommer et hjertesukk fra NMK Orkla. Vi observerer at det er kjøring på banen. Dette er ikke tillatt på grunn av nabohensyn. Derfor er innkjøringene til banen stengt med kjetting»

Motorklubben påpeker at det er mulig å komme rundt sperringene med firhjuling, men håper det kan opphøre.

«Vi prøver å ha et godt forhold til naboene, men kan ikke ha vakthold der oppe 24/7.. Vær så snill, snakk med podene deres. Politi vil bli varslet om dette ikke slutter», skriver Siri Skorild som er leder i NMK Orkla.