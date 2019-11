– Til syvende og sist tror jeg dette blir bra

Nyheter

– Vi legger nå til rette for at fylkeskommunene skal lykkes når de tar over administreringen av fylkesvegene fra Statens vegvesen 1. januar 2020. Regjeringas forslag sikrer at fylkene får penger tilsvarende det Statens vegvesen har brukt på å utføre oppgavene, regnet til om lag 1,2 milliarder kroner. I tillegg kan fylkeskommunene få utstyr fra Statens vegvesen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).